 Барселона близька до продовження контракту з Фаті | Футбол | Champion.com.ua
Зоря з поразки стартувала у Лізі конференцій
Вчора 23:52 1990 1
Стало відомо коли відбудеться зважування Усика і Джошуа перед боєм
Сьогодні 17:39 391
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 14:01 11783
Українець виграв золото чемпіонату світу зі скелелазіння
Сьогодні 11:41 526
Богачук нокаутував американця Ігбокве
Сьогодні 09:44 1424 1
Буде/Глімт - Зоря 3:1. Огляд матчу Ліги конференції
Сьогодні 08:56 1078
Рафаїлов: Зараз всіх собак почнуть вішати на Скрипника
Сьогодні 08:44 1287
Скрипник пояснив поразку у Лізі конференції
Сьогодні 08:12 4760
Ліга конференцій. Буде-Глімт - Зоря 3:1. Як це було
Вчора 23:50 16913 3
Мотор переміг Порту у першому турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:25 1442
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем
Собаки теж люди. Гравці Динамо влаштували гідну акцію перед матчем Андрій Дунець
Сьогодні 14:32 434
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері
Шериф - Шахтар: експерт грубо вилаявся у прямому етері Андрій Дунець
Сьогодні 11:42 2392
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота
Фейл дня. Воротар Лаціо епічно закинув м'яч у власні ворота Андрій Дунець
Сьогодні 10:11 1290
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy
Підтримай українців! Забарний і Мудрик - в топ-40 претендентів на Golden Boy Valeriy Ruchka
Вчора 21:08 738
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями Valeriy Ruchka
Вчора 20:51 829
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях
В українських спортсменів з'явилася інструкція поведінки на міжнародних змаганнях Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1171
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів
Усі голи першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:51 1004
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open
Удар Ястремської потрапив у десятку найкращих на US Open Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 1673 1
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів
Гол у ворота Шахтаря претендує на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2637 3
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії
Англійський школяр обігнав професійних велосипедистів під час Туру Британії Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 1335
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка
Джошуа уже бив українців. Як британець знищив Володимира Кличка Valeriy Ruchka
15.09.2021 19:20 3272
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь
Неймовірна чесність. Суперник українського тенісиста виправив рішення судді не на свою користь Valeriy Ruchka
15.09.2021 18:47 1537
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія
Українські уболівальники влаштували акцію протесту на матчі Україна - Росія Valeriy Ruchka
15.09.2021 17:46 5479
Усик знявся у кліпі скандального гурту
Усик знявся у кліпі скандального гурту Valeriy Ruchka
15.09.2021 12:59 6090 1
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу
Юна велосипедистка загинула на тренуванні під колесами КАМАЗу Valeriy Ruchka
15.09.2021 11:58 1653
Прямі трансляції
Навколо спорту

Барселона близька до продовження контракту з Фаті

Сьогодні 17:10 157 0
Нова угода буде укладена найближчим часом
Барселона близька до продовження контракту з Фаті
#Фаті, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона готується до продовження контракту із 18-річним іспанським вінгером Ансу Фаті.

Про це повідомляє Marca.

Блаугранас вважають, що саме Фаті стане новим лідером Барселони після відходу 34-річного аргентинського бомбардира Ліонеля Мессі. Ансу успадкував №10, який носив Мессі.

Фаті - вихованець Барселони, чий контракт із клубом розрахований до червня 2022 року. Повідомляється, що у каталонського клубу є можливість автоматичного продовження ще на два роки, але Барселона хоче укласти з гравцем тривалий контракт.

Орієнтовна вартість Ансу становить €60 мільйонів.

Раніше, Барселона може звільнити Кумана.

Коментарі ()