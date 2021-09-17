Барселона близька до продовження контракту з Фаті

Нова угода буде укладена найближчим часом

Каталонська Барселона готується до продовження контракту із 18-річним іспанським вінгером Ансу Фаті.

Про це повідомляє Marca.

Блаугранас вважають, що саме Фаті стане новим лідером Барселони після відходу 34-річного аргентинського бомбардира Ліонеля Мессі. Ансу успадкував №10, який носив Мессі.

Фаті - вихованець Барселони, чий контракт із клубом розрахований до червня 2022 року. Повідомляється, що у каталонського клубу є можливість автоматичного продовження ще на два роки, але Барселона хоче укласти з гравцем тривалий контракт.

Орієнтовна вартість Ансу становить €60 мільйонів.

Раніше, Барселона може звільнити Кумана.