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Шериф підписав півзахисника збірної Нігера

Сьогодні 11:25 566 0
Шериф підсилився півзахисником
Шериф підписав півзахисника збірної Нігера
#Шериф

Джерело - isport.ua.

Шериф оголосив про підписання півзахисника Абдули Момуни Даранкуми.

Про це повідомляє пресслужба молдавського клубу.

19-річний хавбек підписав контракт, проте деталі угоди не розголошуються.

Гравець збірної Нігера раніше виступав на батьківщині за Union Sportive de la Gendarmerie Nationale.

Відзначимо, що Шериф на цьому тижні здобув перемогу в дебютному матчі Лізі чемпіонів, обігравши на своєму полі донецький Шахтар (2:0). Свій наступний поєдинок в єврокубках команда проведе 28 вересня проти Реала.

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