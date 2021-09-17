Лікар Динамо: У Раміреса коронавірус без ускладнень

У нападника Динамо Еріка Раміреса коронавірусна хвороба COVID-19 проходить без ускладнень.

Про це розповів головний лікар киян Андрій Шморгун.

"У Еріка Раміреса діагностували коронавірус, тому він залишився на ізоляції в Парагваї, де збірна Венесуели проводила матч відбору на ЧС-2022. Хвороба протікає для нього без ускладнень, він почувається добре, але режим ізоляції все одно триватиме десять днів.

Лише після цього він зможе повернутися до розташування клубу, якщо повторний тест дасть негативний результат", — розповів Шморгун.