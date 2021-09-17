Левандовський може перейти у ТОП-клуб АПЛ

Роберт Левандовський може покинути Баварію

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп зацікавлений в придбанні форварда Баварії Роберта Левандовського.

Про це повідомляє Fichajes.

Основний форвард англійців Роберто Фірміно схильний до травм, тому Клопп шукає шляхи вирішення проблеми. Німець неодноразово захоплювався талантом поляка, а також встиг повідомити керівництво клубу про бажання знову попрацювати з Левандовсбким.

У поточному сезоні Левандовський зіграв 4 матчі за Баварію в усіх турнірах, в яких забив 6 м'ячів. Контракт поляка з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року.

Раніше, Баварія підшукала заміну Левандовському.