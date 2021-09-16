Буде-Глімт - Зоря: відео голів та огляд матчу

16 вересня луганська Зоря на виїзді зіграє стартовий матч групового етапу Ліги конференцій проти команди Буде-Глімт.
Початок гри о 22:00 за київським часом.
Дивіться відео голів і огляд матчу в режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.
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16 вересня луганська Зоря на виїзді зіграє стартовий матч групового етапу Ліги конференцій проти команди Буде-Глімт.
Початок гри о 22:00 за київським часом.
Дивіться відео голів і огляд матчу в режимі реального часу на нашому сайті в цій новині.