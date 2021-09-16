Де Дзербі не довіряє Степаненку – Шевчук

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі не бачить місця у стартовому складі для півзахисника Тараса Степаненка.

Про це розповів ексгравець гірників В'ячеслав Шевчук.

"Відсутність Степаненка Де Дзербі пояснює тим, що він хоче, щоб Маркос Антоніо і Майкон контролювали м'яч і швидко починали атаки.

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Степаненко – досвідчений футболіст, дотримується балансу, хороший при стандартах, але більше акцентований на оборону. Але тренер, на жаль, особливо не довіряє цьому півзахиснику", – відзначив Шевчук.