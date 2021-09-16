Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Про це повідоляє пресслужба УАФ.

Збірна України після оприлюднення серпневого рейтингу провела три матчі: у рамках кваліфікації ЧС-2022 — проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), а також спаринг у Чехії (1:1).

Україна перемістилася з 25-го на 27-е місце й має 1520,07 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Рейтинг ФІФА станом на 16 вересня

1. Бельгія — 1832,33

2. Бразилія — 1811,73

3. Англія — 1755,44

4. Франція — 1754,31

5. Італія — 1735,73

6. Аргентина — 1725,31

7. Португалія — 1674,9

8. Іспанія — 1673,68

9. Мексика — 1666,19

10. Данія — 1658,49

…

27. УКРАЇНА — 1520,07