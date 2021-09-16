Збірна України втратила дві позиції у рейтингу ФІФА

Джерело - УАФ.
ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.
Про це повідоляє пресслужба УАФ.
Збірна України після оприлюднення серпневого рейтингу провела три матчі: у рамках кваліфікації ЧС-2022 — проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), а також спаринг у Чехії (1:1).
Україна перемістилася з 25-го на 27-е місце й має 1520,07 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Рейтинг ФІФА станом на 16 вересня
1. Бельгія — 1832,33
2. Бразилія — 1811,73
3. Англія — 1755,44
4. Франція — 1754,31
5. Італія — 1735,73
6. Аргентина — 1725,31
7. Португалія — 1674,9
8. Іспанія — 1673,68
9. Мексика — 1666,19
10. Данія — 1658,49
…
27. УКРАЇНА — 1520,07