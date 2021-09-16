Баварія підписала контракт з ключовим гравцем

Півзахисник підписав довгостроковий контракт з Баварією

Джерело - Чемпіон.

Баварія оголосила про підписання нового контракту з півзахисником Леоном Горецкою.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Футболіст поставив підпис під п'ятирічною угодою.

Горецка перейшов до Баварії з Шальке у 2018 році. З того часу він разом із командою тричі ставав чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок країни, перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та чемпіонаті світу серед клубів.

У 118 матчах за команду він забив 25 голів.