Баварія підписала контракт з ключовим гравцем

Джерело - Чемпіон.
Баварія оголосила про підписання нового контракту з півзахисником Леоном Горецкою.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Футболіст поставив підпис під п'ятирічною угодою.
Горецка перейшов до Баварії з Шальке у 2018 році. З того часу він разом із командою тричі ставав чемпіоном Німеччини, двічі вигравав Кубок країни, перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та чемпіонаті світу серед клубів.
У 118 матчах за команду він забив 25 голів.
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