Вірт: Де Дзербі поступився Вернидубу

Шахтар пропустив два аналогічних голи від Шерифа у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів наставник Вереса та колишній гравець Шахтаря Юрій Вірт.

"Такого результату я не очікував, здивував не тільки рахунок, але і гра у виконанні Шахтаря.

Перш за все, це невдала гра "гірників" в обороні. Шахтар пропустив два аналогічних голи - після двох флангових передач, дозволив супернику спокійно розстрілювати ворота Пятова. Але ж у Шерифа ще були моменти.

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Не можна сказати, що у "гірників" взагалі були гольові моменти в цьому поєдинку. Бив по цілі Траоре, з виходом Марлоса гра попереду трохи пожвавішала, але в цілому все це було невесело. Дуже повільно діяв Шахтар і господарі поля встигали все перекрити. Так, гості більше володіли м'ячем, але вільних зон на половині поля Шерифа так і не знайшли. Закономірний результат вийшов.

Де Дзербі поступився Юрію Вернидубу в усьому, в тому числі що важливо, в плані настрою на поєдинок. Судячи з гри багатьох футболістів Шахтаря, вони напевно думали обіграти команду з Молдови на одній нозі... А все ж не так просто. До групи Ліги чемпіонів важко потрапити, і слабких там не буває", - сказав Вірт.