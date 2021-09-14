Маліновський вийде в основі Аталанти на матч з Вільярреалом

Гасперіні визначився зі складом на поєдинок Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні у матчі з Вільярреалом в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів довірив місце в основі українському футболісту Руслану Маліновському.

Склад Аталанти на матч:

Аталанта: Муссо - Толо, Паломіно, Джімсіті - Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Госенс - Маліновський, Пессіна - Сапата

Запасні: Деміраль, Ілічич, Копмейнерс, Ловато, Мехлу, Міранчук, Пашалич, Пессель, Пікколі, Россі, Скалвіні, Спортьєлло

Гра Вільярреал - Аталанта відбудеться на стадіоні Кераміка в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Маліновський перебрався в Аталанту влітку 2019 року. У поточному сезоні хавбек провів за бергамаско три матчі у всіх турнірах.