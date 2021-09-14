Ібрагімович пропустить матч з Ліверпулем

Футболіст має проблеми з ахілловим сухожиллям

Джерело - Чемпіон.

39-річний форвард Мілан Златан Ібрагімович пропустить матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ліверпулем.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Шведський бомбардир не зіграє на Енфілді через проблеми з ахілловим сухожиллям.

Футболіст пропустив два тури Серії А через пошкодження. 9 травня в матчі чемпіонату Італії з туринським Ювентусом швед травмував коліно. У червні він переніс операцію.

Нагадаємо, нападник забив у першому ж матчі після повернення. На 67-й хвилині Златан Ібрагімович, який вийшов на заміну сімома хвилинами раніше, зумів вразити ворота Лаціо.