УПЛ назвала найкращих тренера і гравця серпня

Джерело - УПЛ.
УПЛ визначила результати голосування на звання найкращого гравця і тренера серпня.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
За результатами голосування перемогли представники Дніпра-1 і рівненського Вереса.
У голосуванні вболівальників за ТОП-футболіста перемогу здобув нападник дніпрян Артем Довбик. який набрав 61,5% голосів. Він випередив півзахисника Динамо Віталія Буяльського (30,3%). Третє місце зайняв форвард Шахтаря Лассіна Траоре (3,7%).
У голосуванні за ТОП-наставника переміг тренер Вереса Юрій Вірт, який набрав 53,1% балів. У боротьбі за нагороду він випередив наставника Олександрії Юрія Гуру і Мірча Луческу з київського Динамо.
Всього у голосуванні взяли участь близько 2 400 прихильників футболу.