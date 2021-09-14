УПЛ назвала найкращих тренера і гравця серпня

Перемогли представники Дніпра-1 та Вереса

Джерело - УПЛ.

УПЛ визначила результати голосування на звання найкращого гравця і тренера серпня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За результатами голосування перемогли представники Дніпра-1 і рівненського Вереса.

У голосуванні вболівальників за ТОП-футболіста перемогу здобув нападник дніпрян Артем Довбик. який набрав 61,5% голосів. Він випередив півзахисника Динамо Віталія Буяльського (30,3%). Третє місце зайняв форвард Шахтаря Лассіна Траоре (3,7%).

У голосуванні за ТОП-наставника переміг тренер Вереса Юрій Вірт, який набрав 53,1% балів. У боротьбі за нагороду він випередив наставника Олександрії Юрія Гуру і Мірча Луческу з київського Динамо.

Всього у голосуванні взяли участь близько 2 400 прихильників футболу.