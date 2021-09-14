Баварія готує трансфер нападника Челсі

Тімо Вернер може повернутися

Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер всерйоз зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Football Insider.

Баварія вже розпочала роботу над підписанням Вернера. Німець розгляне можливість переїзду до Бундесліги вже в зимове трансферне вікно. На заваді трансферу можуть стати фінанси, адже форвард заробляє на Стемфорд Брідж понад 20 млн євро на рік.

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Нагадаємо, що Тімо Вернер торік перебрався до Челсі з РБ Лейпциг за 53 млн євро. З приходом Лукаку він втратив місце в основі "синіх" і провів лише 98 хвилин за 4 тури АПЛ.