Баварія готує трансфер нападника Челсі

Джерело - football24.ua.
Нападник лондонського Челсі Тімо Вернер всерйоз зацікавив мюнхенську Баварію.
Про це повідомляє Football Insider.
Баварія вже розпочала роботу над підписанням Вернера. Німець розгляне можливість переїзду до Бундесліги вже в зимове трансферне вікно. На заваді трансферу можуть стати фінанси, адже форвард заробляє на Стемфорд Брідж понад 20 млн євро на рік.
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Нагадаємо, що Тімо Вернер торік перебрався до Челсі з РБ Лейпциг за 53 млн євро. З приходом Лукаку він втратив місце в основі "синіх" і провів лише 98 хвилин за 4 тури АПЛ.