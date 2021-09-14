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Палкін застеріг Шахтар від недооцінки Шерифа

Сьогодні 13:30 189 0
Сергій Палкін прокоментував старт Шахтаря у Лізі чемпіонів
Палкін застеріг Шахтар від недооцінки Шерифа
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

У Шахтаря не буде прохідних матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"У Шахтаря завдання одне – вигравати. Інших немає. Ми ж не просто потрапили у групу Ліги чемпіонів, щоб там відсиджуватися. Лише вигравати.

Щодо першого матчу з Шерифом... Вернидуб створив футбольне диво – вперше в історії вивів Шериф у Лігу чемпіонів. Вже тільки тому можна оцінити внесок, зроблений ним у розвиток команди. І те, який футбол вона сьогодні показує, гідне оплесків.

До кваліфікації Ліги чемпіонів ніхто не вірив, що вони потраплять в групу, а тут від гри до гри Шериф показував себе солідною, гідною командою. У Вернидуба як тренера була мрія зіграти в Лізі чемпіонів, і він її здійснив. Вважаю, коли людина досягає цілей, які ставить перед собою, отже, він на правильному шляху. Він молодець.

Багато пишуть, що Шахтарю вже гарантована третя сходинка в групі. У Лізі чемпіонів нікому нічого не гарантовано. Ми можемо подивитися на минулий сезон у цьому турнірі – там теж багатьом було "гарантовано", але у підсумку вийшло по-іншому. Тут кожне очко потрібно відвойовувати, заробляти. Жодної недооцінки взагалі не повинно бути. За великим рахунком тут усі рівні", – сказав Палкін.

Раніше, призначено арбітрів на матч Шериф - Шахтар.

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