Сульшер оновив завдання для Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів

Манчестер Юнайтед повинний боротися за трофеї у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійської команди Уле Гуннар Сульшер.

"Ми точно мали достатньо розчарувань у минулому. Та ця команда зросла та впродовж кількох останніх сезонів подорослішала.

Завдяки таким гравцям, як Давід Де Хеа чи Гаррі Магвайр, які вже кілька років із нами, ви отримуєте командний кістяк із досвідом і якістю. Ми стали ще сильнішими з приходом Рафаеля Варана і Кріштіану Роналду. Наше завдання тепер – досягнути результатів і довести собі, що можемо здобувати трофеї. Бути частиною тріумфального МЮ – найчарівніше відчуття на планеті.

Гравці зараз у хорошій формі. З підписаними виконавцями ротація стає набагато простішою, і я безперечно сказав про це своїм підопічним – я справді довіряю усім членам команди", - розповів Сульшер.