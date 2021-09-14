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Сульшер оновив завдання для Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:16 236 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував старт у Лізі чемпіонів
Сульшер оновив завдання для Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Сульшер

Джерело - football24.ua.

Манчестер Юнайтед повинний боротися за трофеї у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер англійської команди Уле Гуннар Сульшер.

"Ми точно мали достатньо розчарувань у минулому. Та ця команда зросла та впродовж кількох останніх сезонів подорослішала.

Завдяки таким гравцям, як Давід Де Хеа чи Гаррі Магвайр, які вже кілька років із нами, ви отримуєте командний кістяк із досвідом і якістю. Ми стали ще сильнішими з приходом Рафаеля Варана і Кріштіану Роналду. Наше завдання тепер – досягнути результатів і довести собі, що можемо здобувати трофеї. Бути частиною тріумфального МЮ – найчарівніше відчуття на планеті.

Гравці зараз у хорошій формі. З підписаними виконавцями ротація стає набагато простішою, і я безперечно сказав про це своїм підопічним – я справді довіряю усім членам команди", - розповів Сульшер.

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