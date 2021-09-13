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УПЛ. Верес здолав Львів у 7 турі

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Кучеров забив єдиний гол у матчі
УПЛ. Верес здолав Львів у 7 турі
#Верес, #Львів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес зустрічався зі Львовом.

У другому таймі матчу гравці Вереса добре вийшли у контратаку і Кучеров гарматним ударом з 18 метрів відкрив рахунок. 

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 13 вересня

Верес - Львів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Кучеров

Верес: Богдан Когут, Ігор Солдат, Михайло Сергійчук (Михайло Шестаков 85), Роман Гончаренко, Геннадій Пасіч, Сергій Панасенко (Сергій Петько 86), Дмитро Нємчанінов, Валерій Кучеров (Микита Полюлях 76), Роман Мірошник, Євгеній Пасіч (Віталій Тимофієнко 66), Дмитро Кльоц

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Іван Брікнер, Алваро Тавареш (Ернест Антві 52), Назарій Нич (Максим Грисьо 75), Олександр Романчук, Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Фране Чір'як, Андрій Бусько (Олексій Зозуля 75), Сергій Політило (Шина 61)

Попередження: Геннадій Пасіч 60, Михайло Шестаков 86 - Володимир Якимець 14, Фране Чір'як 22, Олексій Довгий 44

Нагадаємо, Львів розгромив Карпати у контрольному матчі.

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