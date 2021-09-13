Верес - Львів: Стартові склади команд

Початок матчу о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 вересня, у матчі 7-го туру української Прем’єр-Ліги рівненський Верес зіграє зі Львовом.

Початок матчу о 19:30. Стали відомі стартові склади команд:

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Кльоц, Кучеров, Пасіч Є., Панасенко, Пасіч Г., Сергійчук

Запасні: Кичак, Махнєв, Гук, Полюлях, Петько, Тимофієнко, Гечев, Шестаков

Львів: Ільющенков, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Політило, Брікнер, Бусько, Довгий, Чір'як, Нич, Альваро

Запасні: Костик, Крушинський, Семенів, Ернест, Грисьо, Ременяк, Шина, Зозуля, Сорокін