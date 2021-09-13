Джерело - championat.com.
Захисник ЦСКА і збірної Росії Маріо Фернандес прийняв рішення завершити виступ за національну команду.
Про це заявив сам футболіст.
"З кожним разом все складніше виступати на два фронти. На жаль, почастішали і травми. Хочеться зосередитися на іграх за клуб, який став мені рідним.
Я пояснив свою позицію Карпіну. І мені хотілося б подякувати йому за ту підтримку, яку він мені надав. РФС теж в курсі мого бажання завершити кар'єру в національній команді", - зазначив Фернандес.
У складі національної команди Маріо дебютував 3 вересня 2017 року. За чотири роки футболіст ЦСКА зіграв за збірну 33 офіційні матчі, в яких забив п'ять м'ячів.