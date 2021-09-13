Захисник ЦСКА і збірної Росії Маріо Фернандес прийняв рішення завершити виступ за національну команду.

Про це заявив сам футболіст.

"З кожним разом все складніше виступати на два фронти. На жаль, почастішали і травми. Хочеться зосередитися на іграх за клуб, який став мені рідним.

Я пояснив свою позицію Карпіну. І мені хотілося б подякувати йому за ту підтримку, яку він мені надав. РФС теж в курсі мого бажання завершити кар'єру в національній команді", - зазначив Фернандес.