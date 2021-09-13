Ювентус хоче купити захисника Реала

Менді може перебратися до Італії

Ювентус збирається підсилити склад захисником Реала Ферланом Менді.

Про це повідомляє Goal.com.

Відзначається, що італійський клуб бачить в французі заміну Алексу Сандро, який невдало почав сезон. Можливо, Реал погодиться продати свого гравця, тому що новий тренер вершкових Карло Анчелотті довіряє місце на лівому фланзі захисту молодому вихованцю мадридського клубу Мігелю Гутьєрресу, а не Менді.

Орієнтовна вартість Менді - 50 млн євро.

Раніше, Ювентус програв Наполі у 3 турі Серії А.