Бордо - Ланс 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
В п'ятому турі французької Ліги 1 Бордо вдома поступився Лансу.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 12 вересня
Бордо - Ланс 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 39 Какута, 0:2 - 43 Медіна, 1:2 - 60 Мангаш, 2:2 - 88 Онана, 2:3 - Сотока 90+5
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Джерело - Чемпіон.
В п'ятому турі французької Ліги 1 Бордо вдома поступився Лансу.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 12 вересня
Бордо - Ланс 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 39 Какута, 0:2 - 43 Медіна, 1:2 - 60 Мангаш, 2:2 - 88 Онана, 2:3 - Сотока 90+5