Мілан переграв Лаціо в Серії А

Джерело - Чемпiон.

В рамках третього туру чемпіонату Італії Мілан здобув впевнену перемогу над Лаціо.

Спочатку на 45-й хвилині поєдинку відзначився Рафаель Леау,

У компенсований до першого тайму час хавбек Мілана Франк Кессі не реалізував пенальті, а в середині другого тайму Златан Ібрагімович все ж подвоїв перевагу "россонері".

Завдяки цій перемозі команда Стефано Піолі піднялася на перше місце в таблиці Серії А. Лаціо опустився на шосте місце.

Чемпіонат Італії, Серія А

4 тур

12 вересня

Мілан - Лаціо 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Леау, 2:0 - 67 Ібрагімович.