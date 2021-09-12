УПЛ. Ворскла і Десна зіграли в результивну нічию

Джерело - Чемпiон.

В рамках 7-го туру УПЛ Ворскла внічию зіграла з Десною на своєму стадіоні. Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Усі голи в матчі команди забила в першому таймі.

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

12 вересня

Ворскла - Десна 2:2

Голи: 1:0 - 4 Пуцлін, 2:0 - 17 Степанюк, 2:1 - 26 Волошин, 2:2 - 32 Безбородько

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу (Яворський 46), Скляр (Вакула 59, Кравчук 85), Тілль, Степанюк, Чеснаков, Пуцлін, Челядін, Бондаренко, Рангель (Пешич 68)

Десна: Мисак, Жук, Цимбалюк, Болбат (Ковтун 88), Домбровський, Тотовицький, Картушов, Волошин (Калітвінцев 46), Завійський, Безбородько (Будківський 73), Селін

Попередження: Тілль 16, Бондаренко 70 - Селін 12,Волошин 28, Картушов 40, Завійський 64, Цимбалюк 81.