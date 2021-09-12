Ліверпуль у більшості розгромив Лідс

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 12 вересня, на стадіоні Елланд Роуд в Лідсі в рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги Лідс Юнайтед приймав Ліверпуль. Гості здобули перемогу з рахунком 3:0.

Рахунок в матчі був відкритий на 20-й хвилині. Нападник Ліверпуля Мохамед Салах забив гол з передачі Трента Александер-Арнольда. Цей гол став сотим для єгиптянина в АПЛ.

На 50-й хвилині зустрічі півзахисник гостей Фабіньо подвоїв перевагу команди Юргена Клоппа. У доданий до другого тайму час Садіо Мане з передачі Тьяго Алькантара завдав результативного удару і встановив остаточний рахунок зустрічі - 3:0.

Після чотирьох зіграних турів в англійській Прем'єр-лізі Ліверпуль займає 3-е місце в таблиці з 10 очками. Лідс Юнайтед - на 17-му місці.

У наступному турі Лідс зіграє на виїзді з Ньюкаслом, а Ліверпуль вдома прийматиме Кристал Пелас.

Чемпіонат Англії

4 тур

12 вересня

Лідс - Ліверпуль 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Салах, 0:2 50 Фабіньо, 0:3 90+2 Мане