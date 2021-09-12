УПЛ. Колос – Маріуполь 1:3. Відеоогляд матчу

В рамках 7-го туру УПЛ Колос програв Маріуполю на своєму стадіоні. Поєдинок завершився з рахунком 1:3.
Українська Прем'єр-ліга
7-й тур
12 вересня
Колос – Маріуполь 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Топалов, 0:2 - 26 Кулаков, 1:2 - 72, 1:3 - 90+1 Топалов
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В рамках 7-го туру УПЛ Колос програв Маріуполю на своєму стадіоні. Поєдинок завершився з рахунком 1:3.
Українська Прем'єр-ліга
7-й тур
12 вересня
Колос – Маріуполь 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Топалов, 0:2 - 26 Кулаков, 1:2 - 72, 1:3 - 90+1 Топалов