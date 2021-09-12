 Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини
Сьогодні 16:15 618
Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ
Сьогодні 19:07 287
Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки
Сьогодні 18:12 3632 1
Гамілтон і Ферстаппен потрапили в аварію, Ріккардо сенсаційно виграв Гран-прі Італії
Сьогодні 17:45 449
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:03 4075
УПЛ. Чорноморець вирвав нічию в Миная у 7 турі
Сьогодні 15:53 374
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:19 5885
18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open
Сьогодні 08:30 1296
Донбас на виїзді поступився Рунгстеду у Лізі чемпіонів
Вчора 22:55 1418
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Вчора 21:53 2287
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку
Яремчук забив черговий гол за Бенфіку Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 2286
Ястремська представила свою нову пісню
Ястремська представила свою нову пісню Андрій Твердохліб
Вчора 20:19 754
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ
Повернення Короля! Роналду зробив дубль у першому матчі після повернення в АПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 19:11 2227
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
Вчора 13:18 1796
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
Вчора 12:36 651
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
Вчора 10:22 648
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 6036
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
Вчора 07:46 12525 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3320
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою
Казахстанський боєць MMA знищив суперника на перших секундах бою Valeriy Ruchka
10.09.2021 17:15 1279
Прямі трансляції
Навколо спорту

Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ

Сьогодні 19:07 287 0
Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ

Джерело - Чемпiон.

В рамках 7-го туру УПЛ Колос програв Маріуполю на своєму стадіоні. Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

12 вересня

Колос – Маріуполь 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Топалов, 0:2 - 26 Кулаков, 1:2 - 72, 1:3 - 90+1 Топалов

Колос: Маханьков, Золотов, Чорноморець, Петров, Ром, Мілько, Каріока (Ренан, 58), Богданов, Чурко (Костишин, 70), Ільїн, Сітчінава (Лисенко, 58).

Маріуполь: Кудрик,  Драмбаєв (Холод, 10), Меліченко, Удод, Стасюк, Чех, Топалов, Шостак (Клименко, 46), Мишньов (Петерман, 70), Кащук (Світюха, 59), Кулаков (В'юнник, 59).

Коментарі ()