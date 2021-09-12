Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ

Джерело - Чемпiон.

В рамках 7-го туру УПЛ Колос програв Маріуполю на своєму стадіоні. Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

12 вересня

Колос – Маріуполь 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Топалов, 0:2 - 26 Кулаков, 1:2 - 72, 1:3 - 90+1 Топалов

Колос: Маханьков, Золотов, Чорноморець, Петров, Ром, Мілько, Каріока (Ренан, 58), Богданов, Чурко (Костишин, 70), Ільїн, Сітчінава (Лисенко, 58).

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв (Холод, 10), Меліченко, Удод, Стасюк, Чех, Топалов, Шостак (Клименко, 46), Мишньов (Петерман, 70), Кащук (Світюха, 59), Кулаков (В'юнник, 59).