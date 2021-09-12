Атлетіко вирвав перемогу у Еспаньйола на 99-й хвилині матчу

Джерело - Чемпiон.

У матчі 4-го туру іспанської Ла-Ліги Атлетіко здобув виїзну перемогу над Еспаньйолом. Зустріч відбувалася на стадіоні Корнелья-Ель Прат в Барселоні і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Першими відзначилися господарі поля зусиллями Рауля де Томаса на 40-й хвилині зустрічі, йому асистував Адріан Ембарба. На 79-й хвилині рахунок зрівняв нападник Атлетіко Яннік Карраско. Перемогу гостям приніс Тома Лемар, що вийшов на заміну в перерві матчу. Він відзначився на 9-ій доданій хвилині матчу з результативної передачі Карраско.

Відзначимо, що Лемар забив гол на 55-й хвилині, але після перегляду VAR він був скасований.

Атлетіко, набравши в 4 турах 10 очок, займає 1-е місце в турнірній таблиці Ла-Ліги. Еспаньйол - на 16-му місці.

Чемпіонат Іспанії 2021/22, Ла-Ліга

4-й тур, 12 вересня

Еспаньйол – Атлетіко 1:2

Голи: 1:0 - 40 Де Томас, 1:1 - 79 Карраско, 1:2 - 90+9 Лемар.