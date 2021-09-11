Мбаппе відхилив космічну пропозицію від ПСЖ

Нападник твердо має намір перейти в ПСЖ

ПСЖ продовжує спроби зберегти в клубі Кіліана Мбаппе, контракт якого закінчується влітку 2022 року.

Про це повідомляє ABC.

Віцечемпіони Франції зробили Мбаппе космічну пропозицію: контракт на 5 років з зарплатою в 80 мільйонів євро в рік. Це зробило б французького форварда найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу.

Однак Мбаппе пропозицію ПСЖ відхилив. Він твердо має намір перейти в Реал. Незважаючи на це, ПСЖ не збирається здаватися, і зробить ще одну спробу домовитися з Мбаппе.

Раніше стало відомо, скільки Реал витратить, якщо підпише Мбаппе вільним агентом.