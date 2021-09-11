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Баєр програв Боруссії. Результати матчів 4 туру Бундесліги

Сьогодні 18:28 265 0
Голанд оформив дубль у матчі з Баєром
Баєр програв Боруссії. Результати матчів 4 туру Бундесліги
#Баєр, #Боруссія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
4 тур, 11 вересня

Баєр - Боруссія Д 3:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Вірц, 1:1 - 37 Голанд, 2:1 - 45+1 Шик, 2:2 - 49 Брант, 3:2 - 55 Діабі, 3:3 - 71 Геррейро, 3:4 - 75 Голанд

Гоффенгайм - Майнц 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Буркгардт, 0:2 - 77 Інгвартсен

Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Нмеча, 0:2 - 90 Вегхорст

Уніон - Аугсбург 0:0

Фрайбург - Кельн 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 34 Модест, 0:2 - 89 Чіхос (авт)

Нагадаємо, Боруссія орендувала захисника Вольфсбурга.

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