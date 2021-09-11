Чигринський пояснив свій перехід в Іонікос

Український захисник Дмитро Чигринський декілька тижнів тренувався з командою Іонікос, перед тим як укласти контракт з клубом.

Про це заявив сам футболіст.

"Я дуже радий стати частиною сім'ї Іонікоса. Я тренувався з командою близько місяця, і я хочу сказати спасибі за те, як мене взяли. Президенту, тренеру, і моїм товаришам по команді. Я побачив колектив зсередини, і мені сподобалася та атмосфера і організація, яка в ньому панує.

Я потрапив в історичну команду, яка повернулася у вищу лігу через кілька років. У кожному матчі ми будемо намагатися показати все, на що ми здатні. Ми не можемо ставити за мету виграш титулів, але ми можемо мріяти про добрі результати, і про гідний виступ в сезоні.

Я вірю в команду, і вірю в себе. Разом ми будемо працювати над тим, щоб домогтися чогось для історії команди та світу. Перш за все хочеться бути здоровим, щоб викладатися на полі на всі 100 відсотків і домагатися того, чого ми заслуговуємо", - зазначив Чигринський.