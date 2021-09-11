Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря розписала мирову з Рухом у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 тур, 11 вересня
Рух - Зоря 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Борячук, 1:1 - 74 Саядманеш
Рух: Паньків, Карасюк, Роман (Гагун 46), Федорчук, Климчук, Бойчук(Кузик 81), Білий, Мисик, Борячук (Кондраков 81), Притула (Кухарук 70, Сич 90), Мартинюк
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Імереков (Шахаб 72), Жуніор, Назарина (Цвек 25), Кочергін, Булеца, Кабаєв, Аллахяр, Гладкий (Фрімпонг 72)
Попередження: Вернидуб 32, Матринюк 38, Федорчук 39, Паньків 62, Цвек 63, Жуніор 89, Мисик 90+3
Раніше Олександрія обіграла Інгулець.