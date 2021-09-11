Доннарумма може змінити ПСЖ на Ювентус

Туринський клуб може підписати італійського голкіпера вже взимку

Туринський Ювентус продовжує уважно спостерігати за 22-річним голкіпером ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммою.

Про це повідомляє Calciomercato.it.

Доннарумма перейшов у ПСЖ минулого літа з Мілана в якості вільного агента, але вже наступної зими футболіст може повернутися в Італію.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно продовжує довіряти Кейлору Навасу, а для Доннарумми немає місця в основі. У поточному сезоні Джанлуїджі не провів жодного матчу за ПСЖ.

Контракт воротаря з паризьким клубом розрахований до літа 2026 року. Орієнтовна вартість гравця становить €65 мільйонів.