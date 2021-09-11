Нападник Дерек цього тижня повернувся до Харкова з Бразилії

Джерело - офіційний сайт Металіста 1925.

Головний лікар Металіста-1925 Юрій Кривенко розповів про стан і терміни відновлення травмованих гравців клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бразилець Дерек цього тижня до Харкова з Бразилії. У нього травма правого коліна, отримана у травні цього року. За словами Кривенка, Дерек повернувся у хорошому стані, тепер він продовжуватиме відновлюватися в Україні. Очікується повноцінне повернення до тренувань у січні-лютому.

У нападника Віталя Пономаря пошкодження ахіллового сухожилля на лівій нозі. Йому вже зняли гіпсову іммобілізацію ноги. Починається поступове відновлення. Очікується приблизне повернення до повноцінних тренувань наприкінці листопаду чи на початку грудня.

Правому захиснику Металіста 1925 Максиму Жичикову провели операцію на правій нозі два тижні тому. Юрій Кривенко розповів, що наприкінці вересня Жичиков має почати рухатися без милиць та почати навантажувати пошкоджене коліно. Орієнтовний період відновлення 4-5 місяців.

Ростислав Русин зараз займається за індивідуальним планом із тренером з фізичної підготовки. Через 7-14 днів має почати тренуватися у загальній групі.

Владислав Дмитренко отримав травму у контрольній грі проти Ворскли. У нього пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та двох менісків. Цього тижня його прооперували. Очікується, що на відновлення піде, приблизно, 7-8 місяців.

Нагадаємо, Динамо зіграє з Металістом 1925 у 7 турі УПЛ.