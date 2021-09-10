Лор'ян несподівано обіграв Лілль у 5 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Ліги 1 Лор'ян вдома обіграв Лілль.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 10 вересня
Лор'ян - Лілль 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Лор’єнте, 1:1 - 25 Їлмаз, 2:1 - 87 Моффі
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Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Ліги 1 Лор'ян вдома обіграв Лілль.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 10 вересня
Лор'ян - Лілль 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 7 Лор’єнте, 1:1 - 25 Їлмаз, 2:1 - 87 Моффі