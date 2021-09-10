УПЛ. Олександрія - Інгулець 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У сьомому турі Української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Інгулець.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 10 вересня
Олександрія - Інгулець 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 53 Гринь
Олександрія: Білик – Цуріков, Бухал, Мельник, Мірошніченко – Дришлюк, Демченко (Ковалець, 46), Калюжний (Рыбалка, 90+4) – Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спінеллі, 74).
Інгулець: Гальчук – Опанасенко, Салем, Ковальов, Асмелаш – Шишка (Коваленко, 57) – Шарай (Гопей, 76), Запорожець, Коробенко, Полегенько (Козак, 57) – Сітало (Плохотнюк, 76).
Попередження: Ковалець, 64, Дрышлюк, 85 – Салем, 58, Козак, 84