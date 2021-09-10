 Олександрія - Інгулець 1:0. Відео голу | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Інгулець 1:0. Відео голу

Сьогодні 21:55 245 0
Відео голу у матчі Олександрія - Інгулець
Олександрія - Інгулець 1:0. Відео голу
#Олександрія, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі Української Прем'єр-ліги Олександрія вдома обіграла Інгулець.

53 хвилина. Відео голу Гриня

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 10 вересня

Олександрія - Інгулець 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Гринь

Олександрія: Білик – Цуріков, Бухал, Мельник, Мірошніченко – Дришлюк, Демченко (Ковалець, 46), Калюжний (Рыбалка, 90+4) – Третьяков, Гринь (Кирюханцев, 90+3), Одарюк (Спінеллі, 74).

Інгулець: Гальчук – Опанасенко, Салем, Ковальов, Асмелаш – Шишка (Коваленко, 57) – Шарай (Гопей, 76), Запорожець, Коробенко, Полегенько (Козак, 57) – Сітало (Плохотнюк, 76).

Попередження: Ковалець, 64, Дрышлюк, 85 – Салем, 58, Козак, 84

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