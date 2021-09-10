Роналду не хотів грати за Ювентус - Аллегрі

Португальський нападник Кріштіану Роналду більше не хотів грати за Ювентус.

Про це розповів наставник туринців Массімільяно Аллегрі.

"Роналду більше не хотів грати за Ювентус, тому він повернувся у Манчестер Юнайтед. Це був би його останній сезон в Ювентусі, тому ми передбачили те, що зробили б наступного літа.

Кріштіану провів три чудових роки у Ювентусі, і ми бажаємо йому всього найкращого, але життя триває. Я не люблю думати про те, що могло б статися, потрібно бути практичним. Тут, в Ювентусі, трофеї завжди завойовувала команда, а не один футболіст.

В нашій ДНК є любов до себе і самопожертва. Щоб бути конкурентоспроможними і перемагати, у нас повинні бути амбіції і пристрасть", - відзначив Аллегрі.