Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група G

Джерело - Чемпіон.

До вашої уваги група G Ліги чемпіонів 2021/22. Сюди увійшли французький Лілль, австрійський РБ Зальцбург, іспанська Севілья та німецький Вольфсбург. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері, 15 вересня.

Турнірна таблиця групи G

Розклад групи

1 тур, 14 вересня

19:45. Севілья - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Лілль - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

2 тур, 29 вересня

22:00. Вольфсбург - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Зальцбург - Лілль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

3 тур, 20 жовтня

19:45. Зальцбург - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Лілль - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

4 тур, 2 листопада

19:45 Вольфсбург - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Севілья -Лілль Юнайтед [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

5 тур, 23 листопада

22:00. Севілья - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Лілль - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

6 тур, 8 грудня

22:00. Вольфсбург - Лілль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]

22:00. Зальцбург - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]