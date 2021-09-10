Ліга чемпіонів. Турнірна таблиця, онлайн, розклад, трансляції - група G

Джерело - Чемпіон.
До вашої уваги група G Ліги чемпіонів 2021/22. Сюди увійшли французький Лілль, австрійський РБ Зальцбург, іспанська Севілья та німецький Вольфсбург. Змагання у цьому квартеті стартують ввечері, 15 вересня.
Турнірна таблиця групи G
Розклад групи
1 тур, 14 вересня
19:45. Севілья - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Лілль - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
2 тур, 29 вересня
22:00. Вольфсбург - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Зальцбург - Лілль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
3 тур, 20 жовтня
19:45. Зальцбург - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Лілль - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
4 тур, 2 листопада
19:45 Вольфсбург - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Севілья -Лілль Юнайтед [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
5 тур, 23 листопада
22:00. Севілья - Вольфсбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Лілль - Зальцбург [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
6 тур, 8 грудня
22:00. Вольфсбург - Лілль [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]
22:00. Зальцбург - Севілья [анонс] [де дивитися] [трансляція] [онлайн] [огляд]