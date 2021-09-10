УАФ частково зменшила покарання Гельзіну

Експрезидента Олімпіка відсторонили від футболу на 5 років

Апеляційний комітет Української асоціації футболу ухвалив нове рішення по справі експрезидента Олімпіка Владислава Гельзіна.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

АК УАФ змінив рішення КДК УАФ у частині основної санкції, а саме заборонив Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 3 роки.

Рішення КДК УАФ щодо заборони Владиславу Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.), строком на 5 років умовно та сплати обов’язкового грошового внеску — залишено без змін.

Нагадаємо, Гельзін після матчу УПЛ з Шахтарем нецензурно висловлювався на адресу суддівського корпусу, а також увірвався в кімнату арбітрів.