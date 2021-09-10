Джерело - sport.ua.
Пішов з життя колишній захисник харківського Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко.
Про це повідомляє afdo.com.ua.
Ексфутболіст помер сьогодні, 10 вересня, у віці 27 років. Причина смерті не повідомляється.
Барвінко в період з 2011 по 2014 роки провів 7 матчів і зробив 1 асист за Металіст в українській Прем'єр-лізі. Також в його активі одна гра в Лізі Європи і три поєдинки в Кубку України.
Викликався в молодіжні збірні України різних вікових груп. За збірну U-21 провів 1 поєдинок у 2012 році.
Останнім часом Барвінко був головним тренером команди чемпіонату Дніпропетровської області Енергія Придніпровськ.