Гіддінк вирішив закінчити кар'єру в 74 роки

Джерело - Voetbal International.
Нідерландський фахівець Гус Гіддінк прийняв рішення про завершення кар'єри.
Про це заявив сам тренер.
"Останнім часом я не працював через коронавірус, і так співпало, що вчора я поговорив з керівництвом збірної Кюрасао, і ми дійшли до висновку, що краще поки взяти паузу, тому що вони хочуть спробувати інший підхід.
Чи йдеться саме про паузу? Я збираюся зупинитися. Остаточно", - зазначив Гіддінк.
Нагадаємо, Гіддінк у своїй кар'єрі встиг попрацювати у низці відомих команд, серед яких: Реал, Челсі, ПСВ, Валенсія, збірні Нідерландів, Росії та інші колективи.