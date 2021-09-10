Гіддінк вирішив закінчити кар'єру в 74 роки

Нідерландський фахівець Гус Гіддінк прийняв рішення про завершення кар'єри.

Про це заявив сам тренер.

"Останнім часом я не працював через коронавірус, і так співпало, що вчора я поговорив з керівництвом збірної Кюрасао, і ми дійшли до висновку, що краще поки взяти паузу, тому що вони хочуть спробувати інший підхід.

Чи йдеться саме про паузу? Я збираюся зупинитися. Остаточно", - зазначив Гіддінк.