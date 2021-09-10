Мессі побив рекорд Пеле і приніс Аргентині перемогу. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

У матчі з Болівією аргентинець зробив хет-трик

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 9-го туру південноамериканського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.

Хет-триком відзначився лідер аргентинців Ліонель Мессі, який завдяки цьому обійшов легендарного форварда збірної Бразилії Пеле за голами за національну команду.

Тепер в активі Мессі 79 голів за збірну, у Пеле на два м'ячі менше. У Ліонеля найвищий показник серед усіх південноамериканських гравців в історії міжнародного футболу.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 9 вересня

Південна Америка

Парагвай - Венесуела 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Мартінес, 2:0 - 46 Каку, 2:1 - 90 Чансельйор

Уругвай - Еквадор 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Перейро

Колумбія - Чилі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Борха, 2:0 - 20 Борха, 2:1 - 56 Менесес, 3:1 - 74 Луїс Діас

Аргентина - Болівія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Мессі, 2:0 - 64 Мессі, 3:0 - 88 Мессі

Бразилія - Перу 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 15 Рібейро, 2:0 - 40 Неймар