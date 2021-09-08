Зустріч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, у контрольному матчі збірна України на виїзді зіграє з Чехією.

Зустріч розпочнеться о 21:45. Стали відомі стартові склади команд.

Чехія: Станек, Цоуфал, Голеш, Емелка, Гавел, Крап, Соучек, Пешек, Садипек, Емргал, Тецл

Запасні: Коварж, Нгуйен, Сачек, Каша, Калас, Барак, Долежал, Матею, Віснер, Гложек, Видра

Україна: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Зінченко, Макаренко, Тимчик, Корнієнко, Зубков, Ярмоленко, Сікан

Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергін, Караваєв, Булеца