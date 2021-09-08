 Сікан та Качараба вийдуть у старті збірної України на матч з Чехією | Футбол | Champion.com.ua
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Сікан та Качараба вийдуть у старті збірної України на матч з Чехією

Сьогодні 20:24 123 0
Зустріч розпочнеться о 21:45
Сікан та Качараба вийдуть у старті збірної України на матч з Чехією
#Чехія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 вересня, у контрольному матчі збірна України на виїзді зіграє з Чехією.

Зустріч розпочнеться о 21:45. Стали відомі стартові склади команд.

Чехія: Станек, Цоуфал, Голеш, Емелка, Гавел, Крап, Соучек, Пешек, Садипек, Емргал, Тецл

Запасні: Коварж, Нгуйен, Сачек, Каша, Калас, Барак, Долежал, Матею, Віснер, Гложек, Видра

Актуально: Чехія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Україна: Бойко, Сирота, Кривцов, Качараба, Зінченко, Макаренко, Тимчик, Корнієнко, Зубков, Ярмоленко, Сікан

Запасні: Різник, Соболь, Конопля, Яремчук, Шапаренко, Кочергін, Караваєв, Булеца

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