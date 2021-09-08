Чехія – Україна. Перший спаринг Петракова

Джерело - Чемпіон.

Після двох поспіль нічиїх у відборі до чемпіонату світу збірна України 8 вересня проведе виїзний контрольний матч проти Чехії (початок о 21:45). Для головного тренера команди Олександра Петракова це буде перша нагода поекспериментувати не переживаючи за результат. Хоча, звісно, вболівальники чекатимуть тільки перемоги. Втім, Петраков вже дав зрозуміти, що його більше цікавить перевірка футболістів. Саме тому він відправив у клуби Пятова, Забарного, Матвієнка, Сидорчука, Степаненка, Малиновського, Циганкова та Миколенка. Натомість виклик у збірну отримали Конопля (Шахтар), Кочергін та Булеца (обидва – Зоря). Загалом у складі команди зараз залишилося 19 гравців.

На сьогодні PARIMATCH дає збірній Україні 37% на перемогу, у Чехії – 34% і ще 29% на те, що команди зіграють внічию. Але в залежності від передматчевих розкладів відсотки можуть змінюватися. Нагадаємо, що наша команда грала з чехами три роки тому у Лізі націй УЄФА. Тоді ми перемогли 1:0 вдома та 2:1 у гостях.

Зазначимо, що Чехія у вересневих матчах на своєму полі мінімально обіграла Білорусь 1:0, а потім на виїзді поступилася Бельгії 0:3. Зараз збірна у своїй відбірковій групі на мундіаль займає другу сходинку, випереджаючи Уельс на один заліковий бал, втім, у валійців є два матчі у запасі.

Як раніше говорив Олександр Петраков, збірна України поки що не його команда. І йому необхідно краще зрозуміти можливості футболістів, для чого він і проводить ротації. Після гри з Чехією у тренера буде час на вивчення отриманої інформації. Наступні ж матчі наша команда проведе 9 (на виїзді з Фінляндією) та 12 жовтня (вдома з Боснією і Герцеговиною.