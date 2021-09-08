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Навколо спорту

Японія не хоче проводити клубний чемпіонат світу

Сьогодні 17:55 361 0
Останній розіграш турніру в нинішньому форматі під загрозою зриву
Японія не хоче проводити клубний чемпіонат світу
#ФІФА

Джерело - sport.ua.

Вісімнадцятий в історії розіграш клубного чемпіонату світу з футболу, який був запланований до проведення на грудень нинішнього року, може не відбутися.

Про це повідомляє Daily Mail.

Японська влада вже повідомила ФІФА, що не хоче проводити турнір на своїй території, що було обумовлено раніше. У Країні висхідного сонця борються з п'ятою хвилею інфікування на COVID-19, а також намагаються вирішити проблему низького відсотка вакцинації, тому проведення великих спортивних змагань у зимові місяці бачиться владі недоцільним і неправильним.

Існує й політичне підґрунтя. Зокрема, прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга вже заявив про намір покинути посаду 30 вересня - всього через рік після вступу в повноваження. Очікується, що його наступник буде категорично проти проведення в країні клубного чемпіонату світу ФІФА, оскільки раніше Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо боляче вдарили по іміджу нинішнього прем'єр-міністра Японії.

Найімовірніше, ФІФА в разі відмови Японії від проведення турніру звернеться по допомогу до влади Катару, на території якого проходили останні розіграші змагання, в тому числі й у нинішньому році, коли тріумфатором стала Баварія.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу 2021 повинен стати останнім в історії, що проводиться в колишньому форматі. Надалі турнір буде розширено до 24 команд. Він повинен буде проводитися раз на чотири роки, як раніше Кубок конфедерацій, повністю його замінивши.

Раніше ФІФА звернулася до країн з проханням щодо екстреної евакуації футболісток з Афганістану.

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