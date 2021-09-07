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Мартінес погодив новий контракт з Інтером

Сьогодні 19:25 193 0
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Мартінес погодив новий контракт з Інтером
#Мартінес, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес продовжить свої виступи в міланському клубі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо. 

24-річний аргентинець незабаром підпише новий контракт з нерадзуррі, який буде розрахований до літа 2026 року.

Нинішній контракт Лаутаро закінчується влітку 2023 року.

Також на наступному тижні Інтер обговорить контракти з Ніколою Бареллою і Марсело Брозович.

У минулому сезоні аргентинський форвард провів за міланський клуб 48 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 19 голів і віддати 11 результативних передач.

Нагадаємо, Інтер не включив Еріксена до заявки на Лігу чемпіонів.

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