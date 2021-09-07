Мартінес погодив новий контракт з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Нападник Інтера Лаутаро Мартінес продовжить свої виступи в міланському клубі.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
24-річний аргентинець незабаром підпише новий контракт з нерадзуррі, який буде розрахований до літа 2026 року.
Нинішній контракт Лаутаро закінчується влітку 2023 року.
Також на наступному тижні Інтер обговорить контракти з Ніколою Бареллою і Марсело Брозович.
У минулому сезоні аргентинський форвард провів за міланський клуб 48 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 19 голів і віддати 11 результативних передач.
Нагадаємо, Інтер не включив Еріксена до заявки на Лігу чемпіонів.