Мартінес погодив новий контракт з Інтером

Сторони підпишуть п'ятирічну угоду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес продовжить свої виступи в міланському клубі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

24-річний аргентинець незабаром підпише новий контракт з нерадзуррі, який буде розрахований до літа 2026 року.

Нинішній контракт Лаутаро закінчується влітку 2023 року.

Також на наступному тижні Інтер обговорить контракти з Ніколою Бареллою і Марсело Брозович.

У минулому сезоні аргентинський форвард провів за міланський клуб 48 поєдинків у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 19 голів і віддати 11 результативних передач.

Нагадаємо, Інтер не включив Еріксена до заявки на Лігу чемпіонів.