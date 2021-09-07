 Стали відомі дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубку України | Футбол | Champion.com.ua
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Стали відомі дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубку України

Сьогодні 18:10 320 0
Матчі відбудуться 21-23 вересня
Стали відомі дати і час початку матчів 1/16 фіналу Кубку України
#Кубок України, #МИнай, #Металіст, #Верес, #Олександрія, #Десна

Джерело - УАФ.

Дирекція з проведення Кубку України визначила дати та час проведення матчів четвертого етапу (1/16 фіналу) турніру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У четвертому раунді виступатимуть 11 переможців третього попереднього раунду та 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/2022). Матчі відбудуться 21-23 вересня.

Кубок України-2021/2022. Четвертий етап (1/16 фіналу)

21 вересня 2021 року

Миколаїв (Миколаїв) - Рух (Львів). 17.00

Металіст (Харків) - Десна (Чернігів). 19.00

22 вересня 2021 року

Таврія (Сімферополь) - Олександрія (Олександрія). 13.00

ЛНЗ (Черкаси) - Інгулець (Петрове). 15.00

ВПК-Агро (Вишневе) - Дніпро-1 (Дніпро). 17.00

Волинь (Луцьк) - Маріуполь (Маріуполь). 17.00

Оболонь (Київ) - Верес (Рівне). 19.00

23 вересня 2021 року

Епіцентр (Дунаївці) - Металіст 1925 (Харків). 13.00

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Львів (Львів). 15.00

Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Чорноморець (Одеса). 17.00

Альянс (Липова Долина) - Минай (Минай). 19.00

В 1/8 фіналу до 11-ти переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/2022 - Динамо, Шахтар, Зоря, Колос та Ворскла. Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.

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