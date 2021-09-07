"Матрасники" мають придбати Еміліано Мартінеса

Джерело - La Razon.

Атлетіко має намір продати словенського воротаря Яна Облака.

Про це повідомляє La Razon.

Після переходу Антуана Грізманна мадридський клуб опинився на межі зарплатного ліміту, тому клуб може продати декількох гравців. Зокрема, може піти воротар Ян Облак, який має одну з найбільших зарплат в Атлетіко.

Контракт словенця діє до 2023 року, і якщо Облак не погодиться на продовження, Атлетіко розгляне пропозиції про його продаж.

Одним з кандидатів на заміну голкіпера є гравець Астон Вілли Еміліано Мартінес.

Нагадаємо, Грізманн зменшив зарплату на 40% заради переходу в Атлетіко.