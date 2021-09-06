 Оболонь - Волинь 1:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Оболонь - Волинь 1:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:15 138 0
Огляд матчу Оболонь - Волинь
Оболонь - Волинь 1:0. Огляд матчу
#Оболонь, #Волинь

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі Першої ліги Оболонь вдома обіграла Волинь.

Чемпіонат України - Перша ліга
7 тур, 5 вересня

Оболонь - Волинь 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Черній

Оболонь: 72. Василь Литвиненко, 4. Олексій Майданевич, 5. Олександр Осман, 15. Олег Бородай, 16. Павло Лук‘янчук, 7. Артур Мурза (3. Микита Безуглий, 82) 8. Олексій Савченко (21. Олексій Щебетун, 56), 11. Іван Матяж-к, 13. Ігор Мединський, 55. Олексій Лобов (88. Максим Покотилюк, 90+2),18. Костянтин Черній (17. Сергій Суханов, 64)

Запасні: 1. Назарій Федорівський, 12. Олексій Слуцький, 2. Нікіта Глошардін, 6. Юрій Мате, 9. Олександр Батальський, 14. Дмитро Касімов, 19. Руслан Скидан, 24. Єгор Прокопенко

Волинь: 42. Віталій Неділько, 6. Максим Войтіховський, 26. Олександр Мартинюк (93. Іван Цюпа, 46), 45. Максим Сасовський, 61. Олександр Чернов, 8. Олександр Чепелюк (23. Олександр Кучеренко, 57) 10. Валерій Сад (88. Сіаваш Хагназарі, 46), 16. Артур Рябов, 24. Дмитро Янчук (19. Денис Теслюк, 46), 34. Олександр Климець, 17. Богдан Кобзар (5. Станіслав Кристін, 76)

Запасні: 71. Арсеній Коркодим, 4. Владислав Мороз,  9.Назарій Богомаз, 44. Владислав Кузнєчіков

Попередження: Богдан Кобзар 10, Денис Теслюк 70, Артур Рябов 83

Раніше, Альянс несподівано обіграв Кривбас у 7 турі Першої ліги.

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