ФК Львів оголосив про призначення нового головного тренера

Білоруський тренер Олег Дулуб очолив ФК Львів.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт підписано за схемою "1+1". Інші деталі угоди не розголошуються.

Новий очільник "синьо-золотих левів" вже прибув до Львова та невдовзі приступить до виконання своїх прямих обов’язків.

Відзначимо, що Дулуб свого часу він тренував Карпати і Чорноморець. Останнім місцем роботи білоруса були мінські Крумкачі, які він покинув наприкінці червня.

Раніше, Безсмертний залишив Львів.