Джерело - pfclviv.com.
Білоруський тренер Олег Дулуб очолив ФК Львів.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Контракт підписано за схемою "1+1". Інші деталі угоди не розголошуються.
Новий очільник "синьо-золотих левів" вже прибув до Львова та невдовзі приступить до виконання своїх прямих обов’язків.
Відзначимо, що Дулуб свого часу він тренував Карпати і Чорноморець. Останнім місцем роботи білоруса були мінські Крумкачі, які він покинув наприкінці червня.
Раніше, Безсмертний залишив Львів.