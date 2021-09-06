УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8 та 9 туру

Джерело - УПЛ.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 та 9 туру.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
8 тур
17 вересня (п’ятниця)
Десна – Рух 19:30
18 вересня (субота)
Інгулець – Колос 14:00
Дніпро-1 – Верес 17:00
Маріуполь – Шахтар 17:00
Динамо – Олександрія 19:30
19 вересня (неділя)
Ворскла – Минай 17:00
Зоря – Чорноморець 19:30
Львів – Металіст 1925 19:30
9 ТУР
24 вересня (п’ятниця)
Колос – Ворскла 19:30
25 вересня (субота)
Олександрія – Маріуполь 14:00
Шахтар – Верес 17:00
Рух – Динамо 19:30
26 вересня (неділя)
Минай – Львів 14:00
Дніпро-1 – Зоря 17:00
Десна – Металіст 1925 19:30
27 вересня (понеділок)
Чорноморець – Інгулець 19:30