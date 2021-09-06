 УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8 та 9 туру | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8 та 9 туру

Сьогодні 17:57 147 0
Українська Прем'єр-ліга визначилась з графіком протистоянь у 8 та 9 турі
УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8 та 9 туру
#УПЛ

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 8 та 9 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
8 тур

17 вересня (п’ятниця)

Десна – Рух 19:30

18 вересня (субота)

Інгулець – Колос 14:00

Дніпро-1 – Верес 17:00

Маріуполь – Шахтар 17:00

Динамо – Олександрія 19:30

19 вересня (неділя)

Ворскла – Минай 17:00

Зоря – Чорноморець 19:30

Львів – Металіст 1925 19:30

9 ТУР

24 вересня (п’ятниця)

Колос – Ворскла 19:30

25 вересня (субота)

Олександрія – Маріуполь 14:00

Шахтар – Верес 17:00

Рух – Динамо 19:30

26 вересня (неділя)

Минай – Львів 14:00

Дніпро-1 – Зоря 17:00

Десна – Металіст 1925 19:30

27 вересня (понеділок)

Чорноморець – Інгулець 19:30

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